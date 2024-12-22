Россиян предупредили о новом способе мошенничества через Viber

После ограничения доступа к мессенджеру Viber на территории России злоумышленники стали предлагать пользователям фейковые услуги по установке якобы безопасной версии приложения. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве отметили, что мошенники создают сайты с инструкциями для «обхода блокировок». Переход по ним грозит потерей личных данных и аккаунта. Также злоумышленники могут завладеть паролями, предназначенными для входа в банковские приложения.

В МВД отметили, что по сравнению с 2023 годом количество заблокированных фишинговых ресурсов в России выросло на 558%.

Мессенджер Viber заблокировали в России 13 декабря. В РКН уточняли, что доступ к сервису ограничили из-за нарушения закона, касающегося организаторов распространения информации.