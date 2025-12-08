Мошенники не дремлют. Как не испортить себе Новый год

Правозащитница Дуб: мошенники будут подкупать на Новый год скидками и акциями

Приближается Новый год — для мошенников это возможность новых схем. Как не стать жертвой их очередной уловки и не испортить себе праздник, рассказала 360.ru правозащитница, эксперт по борьбе с мошенничеством Екатерина Дуб.

Один из способов — позвонить под видом сотрудников Социального фонда или администрации и сообщить, что жертве приготовлен подарок. Но для того чтобы его получить, требуется назвать код из СМС.

Кроме того, злоумышленники могут притвориться службой доставки и сообщить жертве, что той прислали подарок некие друзья или знакомые. Еще два популярных способа — создать поддельную новогоднюю лотерею или открыть сбор якобы на лечение больного ребенка. Наконец, они будут продавать поддельные билеты на новогодние елки.

«Также нужно бояться не только электронных мошенников, но и самых настоящих, потому что под видом Деда Мороза будут орудовать банды аферистов, которые будут втираться в доверие. Будут приходить к пожилым людям и обкрадывать их», — добавила Дуб.

Она отметила, что мошенники используют слова, на которые точно обратят внимание — «распродажа», «скидки», «акции» и другие.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил об угрозе новогодних открыток от мошенников.