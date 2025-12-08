Юрист Русяев предупредил о схеме обмана с рассылкой электронных новогодних открыток

Юрист Илья Русяев предупредил о повышенной активности мошенников в новогодние праздники. Об этом сообщил RT .

Одна из популярных мошеннических схем — рассылка электронных открыток. Пользователь получает от знакомого или «службы поздравлений» яркое изображение или видео, где предлагается нажать на ссылку, чтобы увидеть сюрприз.

«На деле скачивается вредоносная программа: она считывает коды подтверждения, перехватывает управление устройством или открывает доступ к банковскому приложению», — пояснил специалист.

По его словам, еще одна распространенная практика — предложение огромных скидок «только сегодня» на подарки, технику или билеты на мероприятия. Поддельные сайты почти не отличаются от платформ настоящих магазинов и сервисов.