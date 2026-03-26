Мошенники начали создавать бот-фермы для атак на россиян

Аферисты начали использовать новую схему обмана россиян, создавая целые бот-фермы, чтобы с помощью искусственного интеллекта тестировать функционал банковских приложений в поисках уязвимостей. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-президент по информационной безопасности «МТС банка» Илья Зуев.

«Мошенники покупают тысячи симок, вставляют их в специальные боксы, и телефоны начинают жить своей жизнью — заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты. То есть полностью имитируют действия клиента», — сказал он.

По его словам, банки пытаются противостоять атакам ботов, задействовав такие системы, как российскую Preventive Proxy, предназначенную для борьбы с киберпреступлениями. Он пояснил, что поведение пользователей анализируется с помощью алгоритмов машинного обучения и устройства злоумышленников просто отсекаются.

Ранее специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин заявил, что мошенники не смогут втайне от пользователей установить шпионские программы на iPhone и другую продукцию с операционной системой iOS.