Мошенники начали рассылать фейковые письма от имени Росфинмониторинга

Россиян предупредили о новом способе мошенничества, связанном с фальшивыми письмами от Росфинмониторинга. Злоумышленники рассылают уведомления о подозрении в финансировании преступной деятельности, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
В письмах мошенники от имени ведомства пытаются выманить личные данные, обещая, что это поможет в разрешении возникших вопросов. При этом сами представители Росфинмониторинга подчеркнули, что не отправляют подобные уведомления.
В связи с участившимися случаями мошенничества Роскомнадзор допускал, что может начать блокировку звонков мошенников, использующих мессенджеры для своих противоправных действий.