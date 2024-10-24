Мошенники начали рассылать фейковые письма от имени Росфинмониторинга

Россиян предупредили о новом способе мошенничества, связанном с фальшивыми письмами от Росфинмониторинга. Злоумышленники рассылают уведомления о подозрении в финансировании преступной деятельности, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

В письмах мошенники от имени ведомства пытаются выманить личные данные, обещая, что это поможет в разрешении возникших вопросов. При этом сами представители Росфинмониторинга подчеркнули, что не отправляют подобные уведомления.

В связи с участившимися случаями мошенничества Роскомнадзор допускал, что может начать блокировку звонков мошенников, использующих мессенджеры для своих противоправных действий.

Россиян также стали чаще атаковать мобильными банковскими троянами. С января число заражений банковскими мобильными вирусами возросло в 3,5 раза, по сравнению с прошлым годом.