Россиян стали атаковать мобильными банковскими троянами в 3,5 раза чаще

С января число заражений банковскими мобильными троянами возросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Их доля достигла 20% и будет увеличиваться. Ситуация угрожает не только личным данным жертвы, но и ее накоплениям. Аналитики назвали основные способы защититься от вредоносных программ.

Зловредный софт хорошо умеет маскироваться под легитимный. Чаще всего жертве присылают зараженный apk-файл с подписью, не вызывающей подозрения. Например, мошенническая ссылка может имитировать магазин с популярными приложениями. Также троян может прятаться в push-уведомлениях и рекламных баннерах.

При установке вирус обычно запрашивает доступ к чтению СМС или списку контактов. Давать такое разрешение нельзя, иначе мошенники смогут читать и отправлять сообщения с кодами авторизации и списывать деньги с банковского счета.

«Для самих абонентов эти действия невидимы, и со стороны определить заражение трояном довольно сложно. После выявления подобных гаджетов мы сообщаем абонентам о потенциальной угрозе и рекомендуем проверить устройство на наличие вирусов», — заявил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Косвенно заподозрить угрозу можно, если с банковского или мобильного счета необоснованно списывают деньги, сообщения сами куда-то отправляются, а телефон быстро разряжается. Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не разрешать звонки и СМС приложениям, которые для этого не предназначены, и регулярно проверять гаджеты антивирусами.