МВД рассказало о новой тактике мошенников с «кражей биометрии»

Телефонные мошенники перешли на новую тактику, требуя от потенциальной жертвы голосом повторить подготовленную фразу с согласием о переносе данных, замене документов или для подтверждения личности. После этого начинают сыпаться угрозы о краже биометрии, сообщила пресс-служба Управления организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что биометрические системы работают значительно сложнее и активировать их простой записью в телефонном разговоре невозможно.

«На практике подобные фразы сами по себе не позволяют получить доступ к банковским счетам, „Госуслугам“ или иным значимым сервисам», — объяснили в пресс-службе.

Там пояснили, что цель подобных звонков — вогнать потенциальную жертву в стресс. Уже потом мошенники начинают многоэтапную обработку с запугиванием уголовной ответственностью за утечку биометрии, требованием перейти в мессенджер для продолжения беседы или выполнить защитные действия. В любом случае необходимо немедленно положить трубку.

В воскресенье, 24 мая, полиция Санкт-Петербурга сообщила о задержании 15-летнего подростка, который под влиянием мошенников залез в чужую квартиру и вскрыл сейф с деньгами. В пресс-службе городского главка МВД добавили, что молодого человека остановил владелец недвижимости, внезапно вернувшийся домой.