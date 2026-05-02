Мошенники начали обманывать россиян под видом предложений по подготовке дач

Мошенники придумали новую схему обмана — они действуют под предлогом услуг по очистке и подготовке дачных участков после зимы. Об этом со ссылкой на «МТС Защитника» сообщило РИА «Новости» .

«Обнаружили новую мошенническую схему, связанную с открытием дачного сезона, который начинается в период майских праздников», — отметили аналитики.

По их словам, злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками различных агентств. Чтобы выманить деньги, они убеждают приобрести у них по выгодной цене услуги по уборке мусора и благоустройству участков.

Ранее россиян предупредили, что аферисты стали использовать новую схему обмана с «повышением пенсии». Преступники сообщают во время телефонного разговора, что собеседник может увеличить себе выплаты, но для этого якобы надо подать заявку в Пенсионный фонд, сказав код из смс.

Злоумышленник получает доступ к личному кабинету на «Госуслугах» или в банке, после чего звонить жертве начинают его сообщники.