Мошенники начали обманывать детей в онлайн-играх обещаниями редких артефактов

В «Яндексе» предупредили о новой схеме мошенников с детскими игровыми аккаунтами

Мошенники начали обещать детям редкие артефакты и доступ к закрытым функциям в онлайн-играх, выманивая данные карт родителей. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев.

«Летние каникулы — время, когда дети и подростки проводят в онлайн-играх больше обычного, и этим активно пользуются злоумышленники», — пояснил специалист.

Аферисты отправляют ссылки на поддельные сайты или просят авторизоваться через сторонние сервисы, получая доступ к аккаунту или персональным данным.

Часть схем нацелена на деньги родителей. Детей просят сфотографировать экран родительского телефона, продиктовать коды из смс или перевести деньги через банковское приложение. Также выманивают коды от онлайн-сервисов, представляясь техподдержкой игры.

Лунев советует защищать игровой аккаунт сложным паролем и включать двухфакторную аутентификацию. Родителям он рекомендует не привязывать к детским аккаунтам основные банковские карты и настроить родительский контроль на устройствах.

Ранее психолог Виктория Шиманская дала советы, как уберечь подростков от мошенников.