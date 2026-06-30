Психолог Шиманская посоветовала придумать семейный пароль, чтобы уберечь подростков от мошенников

Подростки из благополучных семей нередко становятся жертвами мошенников. Особенно уязвимы ребята в возрасте от 14 до 17 лет, которые хорошо учатся и занимаются в секциях. Аферисты могут использовать их готовность помогать близким и выполнять поручения взрослых, заявила эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская в интервью «Авторадио» .

Специалист рассказала, как подготовить ребенка к возможным опасностям. Она предложила несколько правил, которые помогут подросткам не попасться на уловки мошенников.

«Профилактика — это ни в коем случае не лекция "будь осторожен". А именно заранее отрепетированный четкий семейный алгоритм», — сказала Шиманская.

Первое правило — это пауза. Если подросток получает какую-либо просьбу, он должен остановиться на 10 минут и обдумать ее. Второе правило — это семейный пароль и обратный звонок родителю. Подросток должен позвонить родителю и убедиться, что все в порядке, а не отвечать в переписке.

По данным профильных ведомств, ежегодно мошенники обманывают тысячи детей и подростков, а ущерб от таких преступлений исчисляется сотнями миллионов рублей.