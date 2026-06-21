Мошенники начали давить на патриотические чувства россиян

Депутат Панеш: мошенники перешли на схему с приглашением на службу по контракту

Звонящие россиянам телефонные мошенники перешли на схему с контрактной службой. Под предлогом приглашения в военкомат они выманивают у людей данные кодов из СМС. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Каплан Панеш.

Он подчеркнул, что любой подобный звонок без запроса — это обман, потому что набор на контрактную службу ведут не по приглашениям, а на добровольной основе.

«Мошенники играют на патриотических чувствах — не дайте им себя обмануть», — подчеркнул Панеш.

Отслеживающая схемы телефонных мошенников платформа «Мышеловка» Народного фронта предупредила россиян о звонках аферистов, которые представляются операторами связи и запугивают людей введением пошлины за сохранение номера телефона. После этой угрозы от потенциальной жертвы требуют назвать пароль от личного кабинета на «Госуслугах».