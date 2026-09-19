Более 2,73 миллиона человек проголосовали электронно на выборах в Москве

Количество электронных бюллетеней, выданных избирателям в Москве, превысило 2,73 миллиона. Такие данные появились на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

К вечеру 19 сентября система зафиксировала выдачу 2 730 073 электронных бюллетеней. На тот момент до завершения голосования оставались сутки.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Официальным днем выборов считается 20 сентября. Этот день называется Единым днем голосования.

Одновременно с выборами в Госдуму жители столичного района Щукино определяют состав муниципального совета. Всего правом голоса на этих выборах в Москве обладают более 7,8 миллиона человек.

В Московском регионе избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.