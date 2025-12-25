Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении погоды в ночь на 26 декабря

Ухудшение погоды ожидается в Подмосковье в ночь на 26 декабря. Синоптики спрогнозировали метель и рост снежного покрова до шести сантиметров. Дорожные службы уже перевели в режим повышенной готовности для оперативного проведения работ.

Как рассказали в областном Минстрансе, в очистке дорог от снега планируют задействовать около 1,2 тысячи специалистов.

«До начала снегопада на региональных дорогах Подмосковья 500 единиц спецтехники будут проводить превентивные работы. Во время снегопада планируем увеличить число техники, чтобы обеспечить уборку и обработку против скользкости», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Водителей призвали быть предельно осторожными, держать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим.

При возникновении аварии необходимо обратиться по номеру 112.