Мощный ливень обрушился на Москву

Мощный ливень пошел вечером в центре Москвы. Видеозапись с дождем, обрушившившимся на Зубовский бульвар, оказалась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что даже прохожим с зонтиками сложно полностью укрыться от ливня.

На тротуарах уже образовались лужи. Порывы ветра такие сильные, что у некоторых горожан даже ломаются зонты.

Синоптики прогнозировали, что дождь пойдет в столице во второй половине дня. Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что осадки полностью прекратятся к середине ночи. По его словам, порывы ветра не превысят 10–12 метров в секунду, поэтому погоду нельзя будет назвать штормовой.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что на Московский регион 14 апреля сильно повлияет каспийский циклон с юго-востока. Из-за него температура опустится до отметки +7…+10 градусов, город накроют дожди. Специалист добавил, что атмосферное давление упадет до 750 миллиметров ртутного столба.