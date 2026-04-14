Синоптик рассказал, в какое время в Москве прольется дождь
Небольшой дождь будет в Москве 14 апреля во второй половине дня. Об этом РИА «Новости»сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, осадки могут начаться примерно в 15:00. При этом в юго-восточной части Подмосковья дождь уже начался.
Синоптик уточнил, что осадки будут кратковременными и не слишком интенсивными, а е середине ночи полностью прекратятся.
Также ожидают умеренный ветер — его порывы не превысят 10–12 метров в секунду, поэтому о шторме речи не идет. Уже на следующий день погодные условия заметно изменятся.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 14 апреля в Москву придут дожди и усиление ветра.