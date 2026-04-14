Синоптик рассказал, в какое время в Москве прольется дождь

Синоптик Шувалов: в 15 часов может можно ждать небольшой дождик

Небольшой дождь будет в Москве 14 апреля во второй половине дня. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, осадки могут начаться примерно в 15:00. При этом в юго-восточной части Подмосковья дождь уже начался.

Синоптик уточнил, что осадки будут кратковременными и не слишком интенсивными, а е середине ночи полностью прекратятся.

Также ожидают умеренный ветер — его порывы не превысят 10–12 метров в секунду, поэтому о шторме речи не идет. Уже на следующий день погодные условия заметно изменятся.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 14 апреля в Москву придут дожди и усиление ветра.