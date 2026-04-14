Москвичей во вторник ждут штормовой ветер и дожди

Синоптик Тишковец: на Москву обрушатся дожди и штормовой ветер 14 апреля

Во вторник, 14 апреля, в Москву придут дожди, штормовой ветер и температура до +10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

По его словам, на столичный регион повлияет каспийский циклон с юго-востока.

«На каждый метр квадратный московской земли прольется до 8 литров небесной воды, что ограничит приток лучистой энергии Солнца — после обеда не выше +7…+10», — рассказал синоптик.

Ветер будет дуть северный и северо-восточный. Средняя скорость — 5-10 метров в секунду, однако порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 750 миллиметров ртутного столба.

В среду пройдет местами небольшой дождь. Ночью ожидается +5…+8 градусов, днем потеплеет до +12…+15. В четверг потеплеет: ночью +4…+7, днем +15…+18. В конце недели шансы на небольшие дожди возрастут, температура составит +13…+18 градусов, в воскресенье — +12…+15.

Из-за солнечной погоды в столице на этой неделе расцветет мать-и-мачеха.