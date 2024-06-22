Море в Анапе закрыли для купающихся

В Анапе запретили купаться в море из-за резко остывшей воды

Фото: РИА «Новости»

В Анапе жителям и гостям города запретили купаться в море. В пресс-службе мэрии объяснили, что ограничения ввели из-за низких температур воды.

«Запрет распространяется в том числе на организованные группы детей», — уточнили в анапской администрации.

В управлении гражданской обороны и защиты населения предупредили о необходимости соблюдать осторожность и меры личной безопасности. В ведомстве попросили людей не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску.

В Сочи приехавшую на отдых девушку смыло в море гигантской волной. Ее искали несколько дней. В четверг, 16 июня, в МЧС сообщили о найденном теле и допустили, что оно принадлежит 20-летней пропавшей туристке.

Родители девушки выехали на опознание. Подруга семьи рассказала 360.ru, что вскрытие и кремацию проведут в Ростове-на-Дону. Урну с прахом доставят в Усмань.

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