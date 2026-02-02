Молодые семьи в России принялись скупать дачи и садовые участки

Молодые россияне стали чаще покупать участки в деревнях и СНТ, чтобы растить детей в более здоровой среде. Об этом Lenta.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Мы наблюдаем не моду, а глубокое изменение образа жизни, которое стало возможно благодаря развитию удаленных форм работы», — подчеркнул он.

Парламентарий обратил внимание, что цена на землю и дом в садовом товариществе может быть на 20-30% ниже, чем аналогичные объекты под индивидуальное жилищное строительство в том же районе.

Он обратил внимание, что спрос на участки вырос в пять раз, однако многие СНТ и деревни не имеют централизованных коммуникаций, дорог с твердым покрытием и социальных объектов.

Ранее Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве для личных нужд граждан. Ведомство собирается конкретизировать требования для земельных участков, входящих в границы садоводческих территорий.