Росреестр может изменить требования к садовым участкам

Российские власти намерены в этом году конкретизировать требования для земельных участков, входящих в границы садоводческих территорий, а также упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ. Детали узнало РИА «Новости» .

Над поправками работал Росреестр. Изменения должны внести в закон о садоводстве и огородничестве для личных нужд граждан. В марте этого года проект предоставят правительству, в ноябре — внесут на рассмотрение в ГД.

Речь идет об участках, которые входят в границы территории садоводства. Сейчас туда запрещено включать участки, принадлежащие людям, которые не являются учредителями товарищества. Исключения могут быть только для земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Согласно новому проекту, в границы создаваемой территории садоводства по-прежнему нельзя будет включать участки лиц, не являющихся учредителями. Однако в пределы уже существующей территории такие земли могут быть включены с согласия их владельцев.

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования вопросов общей долевой собственности на имущество общего пользования в СНТ. К нему относятся земли общего назначения, то есть вся территория товарищества за исключением индивидуальных садовых участков. Например, дороги и проезды, спортивные и детские площадки, парки, места для сбора отходов и инженерные сети.