«Моя совесть чиста». Мизулина отреагировала на претензии Даванкова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет возбудить дело о клевете и ложном доносе против заместителя председателя Госдумы Владислава Даванкова. Об этом она рассказала во время выступления перед школьниками и студентами в Краснодаре. Фрагмент беседы опубликовал Telegram-канал Baza .

Один из присутствующих на встрече с Мизулиной напомнил о ее конфликте с депутатом. В ответ общественница рассказала, что попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина рассмотреть вопрос о нарушении Даванковым депутатской этики.

Молодой человек также поинтересовался, куда Мизулина якобы потратила 200 миллионов рублей из бюджета, которые получила организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Он также задал вопрос, готова ли она принести извинения «десяткам музыкантов и блогеров за клевету».

Мизулина в ответ заявила, что попросила СК возбудить уголовное дело «по факту распространения клеветы и по заведомо ложному доносу». По словам общественницы, ей нечего скрывать.

«Моя совесть чиста. Я понимаю, что многие публичные люди упоминают мое имя для хайпа. Это происходит ежедневно, и я отношусь к этому спокойно», — сказала она.

Ранее Даванков обратился к главе МИД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить главу Лиги безопасного интернета на вымогательство. Также он назвал забавными обвинения Мизулиной в его адрес.