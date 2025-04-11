В ГД заподозрили Екатерину Мизулину в вымогательстве у Паши Техника

Депутат Госдумы Владислав Даванков обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину на вымогательство. Документ есть в распоряжении 360.ru.

По словам Даванкова, после смерти Павла Ивлева (более известного как Паша Техник) его бывшая жена Ева Карицкая заявила, что у Мизулиной были вопросы к творчеству рэпера, которые якобы урегулировали в некоем неформальном общении.

Глава Лиги безопасного интернета в декабре 2023 года обращалась в МВД с просьбой проверить Пашу Техника на распространение деструктивного контента, однако больше никак о нем не высказывалась, хотя дело против музыканта не возбудили. Депутат назвал такое поведение нехарактерным для Мизулиной.

Сама общественница резко отвергла все обвинения, назвав их клеветой. В своем Telegram-канале она обвинила депутата в попытке «устроить бессмысленный хайп» на ее имени. Также глава Лиги безопасного интернета пообещала обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину, чтобы в парламенте проверили Даванкова на нарушение депутатской этики.

«Обращение в правоохранительные органы по факту распространения клеветы в мой адрес в соцсетях, сопряженное с обвинениями в совершении преступления, мы уже направили», — добавила Мизулина.

Пашу Техника похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Причиной смерти музыканта стала легочная инфекция. Ему было 40 лет.