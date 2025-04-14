Даванков после обвинений в «доносе» попросил Мизулину ответить на три вопроса

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина построила карьеру на требованиях проверить блогеров и музыкантов, но выражает недовольство из-за просьбы проверить ее саму. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков.

Он назвал забавным обвинения Мизулиной в его адрес и предположил, что она окончательно запуталась.

«После моего запроса в МВД, в котором призвал проверить ее деятельность на нарушения закона в отношении покойного Паши Техника, Екатерина заявила, что я занимаюсь клеветой и доносительством. Это забавно», — подчеркнул депутат.

Парламентарий призвал Мизулину прийти в Госдуму и обсудить три вопроса. Он попросил главу Лиги безопасного интернета рассказать о том, как именно решился вопрос с рэпером Пашей Техником и почему у нее резко пропал интерес к его творчеству.

Даванков поинтересовался, куда общественница потратила 200 миллионов рублей из российского бюджета, которые получила организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Он также задал вопрос, готова ли Мизулина извиниться за клевету перед десятками музыкантов и блогеров.

Ранее Даванков обратился в МВД с требованием проверить общественницу на вымогательство. По его словам, она якобы урегулировала вопросы к творчеству Паши Техника в некоем неформальном общении с его бывшей женой Евой Карицкой.