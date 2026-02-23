«Мой герой». Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала об их семье

Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала, что у них четверо детей

Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, поймавшего выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, рассказала, что в их семье растут четверо детей. Об этом она сообщила в беседе с РИА «Новости» .

«Мой муж работает в России, у меня четверо детей, я живу в Кашкадарьинской области. Я, безусловно, горжусь своим мужем, он мой герой», — призналась женщина.

Ибадуллаев приехал в Санкт-Петербург четыре месяца назад на заработки. На родине у него остались семья и больные родители.

Шестилетнего мальчика он спас буквально в последние секунды, когда увидел, как с седьмого этажа многоэтажки вниз головой летит ребенок. Он бросился на перехват и поймал его, смягчив своим телом удар.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил соотечественника медалью «Мужество». Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что Ибадуллаев получит премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка.