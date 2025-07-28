Жители Урала пожаловались на сбои интернета и мобильной связи

Серьезные сбои в работе мобильной связи и интернета зафиксировали пользователи в Свердловской области. Согласно данным сервиса Downdetector , за прошлые сутки они сообщили о более чем 2600 сбоях.

Больше всего проблем заметили в Екатеринбурге, Заречном, Лесном, Нижнем Тагиле, Челябинске и Новоуральске. Пользователи сообщают о невозможности воспользоваться приложениями и открыть сайты, а также о полном отсутствии доступа в Сеть.

В соцсетях местные жители активно обсуждают ситуацию. Одни жалуются на неработающие сервисы, а другие задаются вопросом, когда восстановится соединение.

Чаще всего пользователи сталкиваются с проблемами в доступе к мессенджерам, сервисам операторов связи и игровым платформам.

Ранее сотовый оператор «Билайн» посоветовал столкнувшимся с перебоями мобильной связи воспользоваться функцией VoLTE и Wi-Fi.