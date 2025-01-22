Многоженец Сухов пожаловался на сильных женщин и на потерю прав у мужчин

Женщины стали управлять миром, а у мужчин отобрали их права. Такое заявление в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко сделал многоженец Иван Сухов.

«Должен каждый на своем месте быть. Женщины умны, хитры, прозорливы даже в каком-то смысле, но управлять страной должны только мужчины. И законы писать должны только мужчины», — добавил он.

Сухов объяснил свою позицию тем, что на женщин во многом влияют эмоции.

Ранее мужчина, у которого три жены и 30 детей, назвал продолжение рода своим главным предназначением. Он заявил, что по природе ему проще обзавестись множеством детей от разных женщин, чем одной женщине от разных мужчин.

В декабре Сухов в интервью назвал тех, кто считает нездоровыми его отношения с женщинами, бездетными феминистками и заявил, что большинство здравомыслящих людей его поддерживает.