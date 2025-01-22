Многоженец Иван Сухов в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко объяснил, зачем ему сразу несколько жен. Он уверен, что его главное предназначение — размножаться.

«Я не кусок раздаточного мяса, я мужчина, и Богом предопределено мне биологически размножаться. Я могу больше немножко физически, чем женщина», — заявил он.

По его словам, природой так устроено, что он может «больше родить», чем одна женщина. Так он намекнул на то, что ресурсы женского организма ограничены, а ему обзавестись детьми от нескольких жен намного проще.

Также Сухов рассказал о тратах на семью из 34 человек. В месяц сейчас на еду, лекарства и коммуналку у него уходит 75–77 тысяч рублей. Одежду женам он покупает раз в три–четыре года.

Ранен депутат Виталий Милонов заявил, что многоженство в России запрещено, это грубое вмешательство в прерогативу государственного закона. Он напомнил, что российские мусульмане «многоженством не болеют».