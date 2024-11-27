Многодетную семью профессора пригрозили выселить на улицу в Москве

Семью с шестью несовершеннолетними детьми угрожают выселить из их московской квартиры. Также чиновники требуют выплатить 10 миллионов рублей в качестве компенсации за использование жилья. Об этом 360.ru в видеообращении рассказал глава семейства — профессор академии имени Тимирязева.

Он напомнил, что 2024-й — год семьи, что не мешает некоторым чиновникам «выгонять на мороз родителей с детьми». Профессор рассказал, что квартиру в 2006 году получил от вуза его тесть, который проработал в академии 45 лет. В жилье также заселилась его дочь — тоже сотрудник учебного заведения.

«С 2006 года в нашей семье родились шестеро детей, которые прописаны в этой квартире. Согласно условию договора, по истечению 10 лет проживания квартира должна быть оформлена в социальный найм, однако руководство РГАУ-МСХА преступно отказало в этом тестю, угрожая проблемами и увольнением», — отметил профессор в видеообращении.

По его словам, квартиру из фонда социального жилья незаконно перевели в специальный служебный фонд. В результате вуз подал иски на выселение шести семей, в том числе и его самого. Многодетный отец добавил, что судебные приставы угрожают применить грубую силу, если он вместе с женой и детьми не выселится из квартиры.

«Этого жадным чиновникам показалось мало. Они выставили нашей семье судебную неустойку, равную цене новой квартиры», — объяснил профессор.

Он заявил, что семью вгоняют в долговую кабалу и призвал огласить эту информацию в прессе.

«Мы просим власть остановить этот беспредел и наказать чиновников, которые уничтожают нашу семью», — подчеркнул мужчина.

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