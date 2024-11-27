Многодетную семью профессора пригрозили выселить на улицу в Москве

Фото: Телеканал «360»

Семью с шестью несовершеннолетними детьми угрожают выселить из их московской квартиры. Также чиновники требуют выплатить 10 миллионов рублей в качестве компенсации за использование жилья. Об этом 360.ru в видеообращении рассказал глава семейства — профессор академии имени Тимирязева.

Он напомнил, что 2024-й — год семьи, что не мешает некоторым чиновникам «выгонять на мороз родителей с детьми». Профессор рассказал, что квартиру в 2006 году получил от вуза его тесть, который проработал в академии 45 лет. В жилье также заселилась его дочь — тоже сотрудник учебного заведения.

«С 2006 года в нашей семье родились шестеро детей, которые прописаны в этой квартире. Согласно условию договора, по истечению 10 лет проживания квартира должна быть оформлена в социальный найм, однако руководство РГАУ-МСХА преступно отказало в этом тестю, угрожая проблемами и увольнением», — отметил профессор в видеообращении.

По его словам, квартиру из фонда социального жилья незаконно перевели в специальный служебный фонд. В результате вуз подал иски на выселение шести семей, в том числе и его самого. Многодетный отец добавил, что судебные приставы угрожают применить грубую силу, если он вместе с женой и детьми не выселится из квартиры.

«Этого жадным чиновникам показалось мало. Они выставили нашей семье судебную неустойку, равную цене новой квартиры», — объяснил профессор.

Он заявил, что семью вгоняют в долговую кабалу и призвал огласить эту информацию в прессе.

«Мы просим власть остановить этот беспредел и наказать чиновников, которые уничтожают нашу семью», — подчеркнул мужчина.

Ранее власти Снежинска попытались выселить из квартиры пожилую пару. Супружеская чета не успела вовремя оформить документы на свое жилье, восстановленное из полуразрушенного здания старой школы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте