Родителей-стариков бойца СВО захотели выселить из дома на Урале

Бастрыкин вступился за пенсионеров, которых выгоняют из дома под Челябинском

Делом о семье участника СВО, которую власти Снежинска выселяют из дома, заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил местным следователям разобраться в ситуации.

«Глава ведомства затребовал доклад о проверке по факту нарушения прав пенсионеров из Челябинской области, чей сын является участником СВО», — сообщили в пресс-службе СК.

Пожилую пару принудительно выселяют из дома в поселке Ближний Береговой. Супруги не успели вовремя оформить документы на свое жилье, которое восстановили из полуразрушенного здания старой школы.

Ранее на всю страну прогремела история с пожилым блогером-миллионником из Иркутской области, которого вместе с женой-инвалидом и внучками выгоняли из дома-мастерской на улицу. Семья живет в здании детсада, договор на аренду которого мужчина заключил с бывшим главой поселка Куйтун еще в 2022 году. Тогда блогеру обещали, что он выкупит новое жилище на торгах, но потом новые власти расторгли договор.