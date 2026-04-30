В предпраздничный день 30 апреля из-за сокращенного рабочего дня многие москвичи будут разъезжаться по домам раньше обычного, поэтому пик спроса на такси ожидается с 16 до 18 часов. В это время количество заказов может увеличиться примерно на 20%. Об этом сообщили аналитики «Яндекс Go».

Больше всего заказов, как ожидается, будет у деловых кварталов, крупных пересадочных узлов и в центре города. В районах, где свободных машин будет не хватать, сервис введет повышающий коэффициент.

Кроме того, в последний рабочий день резко возрастает трафик сервиса «Транспорт»: пользователи сверяются с расписанием электричек в область и аэроэкспрессов.

При этом в выходные дни дороги станут свободнее, и скорость потока вырастет в среднем на 15%. В это время москвичи чаще ездят за город, а также в аэропорты и на вокзалы. При этом скачки спроса возникают реже, а число заказов снижается на четверть. Поэтому стоимость поездок, вероятнее всего, останется на базовом уровне.

Однако вырастет спрос на тариф «Межгород» — по оценкам, примерно на 40%. По данным сервиса, чаще всего москвичи хотят добраться до Звенигорода, Истры, Электростали и Ногинска.

Таким образом, аналитики рекомендовали в четверг сместить длительные поездки на период до или после повышенного спроса, а в выходные — на утро. Кроме того, можно комбинировать такси с другими видами общественного транспорта.

Ранее в компании рассказали, как повлияли на спрос осадки, выпавшие в Москве в начале недели.