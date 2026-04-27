Виртуальные очереди и бонусы водителям: как снегопад в Москве повлиял на работу такси

Снегопад, неожиданно обрушившийся на Москву в конце апреля, повлиял и на дорожную ситуацию. Водителям рекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными. Об изменениях в работе служб такси и дополнительных трудностях рассказали 360.ru в пресс-службе «Яндекс Go».

Около девяти часов утра сервис зафиксировал пик спроса. Жители заказывали такси от дома до метро и от транспортных узлов до офисов, чтобы не идти пешком под снегом, а доехать в тепле. В отдельных районах спрос вырос в несколько раз, при этом скорость транспортного потока снизилась. Из-за этого многие поездки оказались значительно длиннее и дороже, чем обычно.

Самая сложная ситуация в Москве была в Измайлове, где ситуация осложнилась упавшим на трамвайные пути деревом. В результате там возникла виртуальная очередь — однако в среднем люди ждали в ней своей машины не так долго, всего пять-шесть минут.

«В вечерний час пик сегодня и в утренний час пик завтра также ожидается повышенный спрос на такси», — предупредили в компании.

Пассажирам рекомендовали заранее продумывать маршруты и по возможности не выезжать в часы пик. При этом в такие периоды агрегатор старается привлечь как можно больше водителей, для чего снижает комиссию и выдает специальные бонусы.

Всего дорожный патруль ЦОДД за сутки около 100 раз выезжал на помощь водителям, чтобы помочь им завестись, разобраться с последствиями ДТП или вытащить из сугроба.