Генпрокуратуру попросили проверить Лебедева после слов о «Матерях Беслана»

Депутат Останина попросила Генпрокуратуру проверить интервью Лебедева Дудю

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю* на нарушение закона. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости», у которых в распоряжении появился запрос.

Депутаты указали на то, в беседе Дудя* с Лебедевым, опубликованной 1 августа на YouTube-канале иностранного агента, много мата и оскорблений в адрес разных людей и организаций.

В особенности общественность возмутил фрагмент, где дизайнер негативно оценивает работу Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов «Голос Беслана» и Ассоциации террористических актов «Матери Беслана», сопровождая высказывания отборным матом.

Останина отметила, что такие слова звучат «особенно цинично и недопустимо» в момент «вероломного вторжения ВСУ в Курскую область, нападения на населенные пункты Белгородской области» и трагедии в «Крокус Сити Холле».

До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отказалась прощать Лебедева за оскорбление ее деятельности, озвученные в интервью Дудю*. Она уточнила, что ролик с извинениями дизайнера включат в исковое заявление.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.

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