Мизулина отказалась принять извинения Лебедева
Глава ЛБИ Мизулина отказалась принять извинения дизайнера Лебедева
Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что не принимает извинения от дизайнера Артемия Лебедева за слова, сказанные во время интрвью на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя*. Об этом общественница заявила в своем Telegram-канале.
Мизулина подчеркнула, что видео с извинениями включат в исковое заявление. Кроме того, к нему приложат и другие ролики с оскорблениями главы ЛБИ и организации со стороны Лебедева на платформу VK за последний год.
«Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — объяснила она.
Глава ЛБИ также попросила руководство VK высказать официальную позицию по поводу резонансного интервью Лебедева. Она поинтересовалась, разделяет ли компания его мнение относительно деятельности общественной организации «Матери Беслана» и гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Мизулина потребовала взыскать с дизайнера 10 миллионов рублей за слова, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. Она добавила, что эти деньги планируется направить на нужды семей участников спецоперации.
* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.