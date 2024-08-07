Мизулина отказалась принять извинения Лебедева

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что не принимает извинения от дизайнера Артемия Лебедева за слова, сказанные во время интрвью на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя*. Об этом общественница заявила в своем Telegram-канале .

Мизулина подчеркнула, что видео с извинениями включат в исковое заявление. Кроме того, к нему приложат и другие ролики с оскорблениями главы ЛБИ и организации со стороны Лебедева на платформу VK за последний год.

«Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — объяснила она.

Глава ЛБИ также попросила руководство VK высказать официальную позицию по поводу резонансного интервью Лебедева. Она поинтересовалась, разделяет ли компания его мнение относительно деятельности общественной организации «Матери Беслана» и гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.



Мизулина потребовала взыскать с дизайнера 10 миллионов рублей за слова, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. Она добавила, что эти деньги планируется направить на нужды семей участников спецоперации.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.