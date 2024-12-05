Мизулина назвала причину блокировки сайтов с аниме

Мизулина заявила, что сайты с аниме попали под запрет из-за пропаганды ЛГБТ

Сайты с аниме попали в реестр запрещенных из-за пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале .

«Требование Роскомнадзора об удалении этих материалов ресурсы не выполнили, поэтому доступ к ним был ограничен», — добавила она.

Мизулина добавила, что сайты могут разблокировать, если они удалят запрещенные материалы.

Ранее онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» получил штраф в три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*. Какой именно фильм стал причиной судебного решения, не сообщается.

Летом Федеральный институт педагогических измерений запретил школьникам ссылаться в сочинениях ОГЭ на аниме, однако учитель из Москвы Лев Соболев заявил, что ученики все равно найдут, как обойти это ограничение.

* Запрещенная в России экстремистская организация