Педагог Соболев заявил, что запрет ссылаться на аниме в сочинении ОГЭ не будет работать

Запрет Федерального института педагогических измерений о том, что ученикам нельзя будет ссылаться на аниме в сочинении ОГЭ, не будет работать. Об этом «Ридусу» сообщил преподаватель русского языка и литературы из Москвы Лев Соболев.

Ранее в ФИПИ объявили о запрете приводить в сочинениях по русскому языку ссылки на комиксы, аниме, мультфильмы.

По словам педагога, дети всегда найду способ, как обойти тот или иной запрет. При этом он добавил, что вопрос ссылок в тексте — это ответственность учителя.

Московские производители увеличили объемы выпуска масел и пил

Чистота, единство и Родина. Как отмечают День государственного флага

«Это очень важно учитывать». Россиянам рассказали, как покупать БАД

«Это всегда плохо». Ветврач раскритиковал леопардовый окрас у пса на Патриарших прудах

Здания комплексов «Останкино» и «Бутово» получили сертификат «Клевер»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте