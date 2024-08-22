Педагог Соболев заявил, что запрет ссылаться на аниме в сочинении ОГЭ не будет работать

Запрет Федерального института педагогических измерений о том, что ученикам нельзя будет ссылаться на аниме в сочинении ОГЭ, не будет работать. Об этом «Ридусу» сообщил преподаватель русского языка и литературы из Москвы Лев Соболев.

Ранее в ФИПИ объявили о запрете приводить в сочинениях по русскому языку ссылки на комиксы, аниме, мультфильмы.

По словам педагога, дети всегда найду способ, как обойти тот или иной запрет. При этом он добавил, что вопрос ссылок в тексте — это ответственность учителя.