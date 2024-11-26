«Кинопоиск» оштрафовали на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ

Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на три миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Приговор можно будет обжаловать в вышестоящей инстанции в течение 10 дней. О каком именно фильме идет речь, не сообщается.
В сентябре «Кинопоиск» получил штраф в семь миллионов рублей за пропаганду педофилии. Приговор суда был вызван показом фильма Гаспара Ноэ «Любовь», в котором главный герой занимается сексом с 16-летней соседкой.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.
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