Психиатр Жесткова сообщила, что видеоигры не виноваты в агрессивном поведении детей

Дети действительно могут сталкиваться с потенциально опасным контентом в популярной онлайн-игре Roblox, однако эта проблема характерна и для многих других платформ. Об этом рассказала психиатр Елизавета Жесткова в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Как пояснила специалист, опасность возникает не столько от самих игр, сколько от чрезмерного количества времени, проводимого за ними.

«Никакого вреда игры не доставляют, даже агрессивные и опасные. У нас давно-давно пытаются обвинять в каком-то агрессивном поведении детей, что это игры виноваты. Конечно нет», — заявила врач.

Она посоветовала родителям контролировать продолжительность игровых сессий ребенка. Именно этот фактор считается решающим в вопросе влияния видеоигр на детей.