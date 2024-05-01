Великая среда: священник напомнил о грехе предательства | 360°

Общество 01 мая 2024, 19:49 Митрополит Рязанский Марк напомнил о грехе предательства Рязанский митрополит Марк рассказал о грехе предательства в Великую среду Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в Великую среду решил напомнить о грехе предательства. В новом выпуске программы «Слово Архипастыря» он призвал соблюдать заповеди.

Владыка поднял тему, связанную со страшным предательством Христа одним из его учеников, а также порекомендовал понять, как мы сами совершаем такой же грех.

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«Для нас предательство Иуды — это события прошлого. Но не будем обольщаться, ведь мы тоже предаем. И предаем не только ближних, мы и Бога предаем», — сказал он.

Митрополит Рязанский Марк пояснил, что нередко люди дают обещания Богу, а после нарушают их или действуют в разрез с заповедями Спасителя. Таким образом, они тоже предают Бога.

«Мы часто не задумываемся о последствиях, которые следуют за нашими грехами», — отметил он.

Православные христиане отмечают Страстную седмицу. В последнюю неделю перед Пасхой верующие вспоминают о крестных страданиях Иисуса Христа.