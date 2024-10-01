Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре

В конце октября россиян ожидается шестидневная рабочая неделя. Об этом напомнили на сайте Государственной думы.

Длинная рабочая неделя начнется 28 октября и закончится 2 ноября. Это связано с переносом выходного дня на 30 апреля. Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. Последний месяц осени принесет два выходных по случаю празднования Дня народного единства, выпадающего на 3 и 4 ноября.

Согласно проекту праздничного календаря Минтруда, новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января. Также россиян ожидает восемь выходных в мае.

В Госдуме не увидели необходимости в увеличении количества нерабочих дней в январе. В производственном календаре уже сейчас 14 праздничных дней — это большая нагрузка на работодателей, напомнила депутат Светлана Бессараб.

Ранее ГД приняла закон, уточняющий оплату неиспользованных отгулов работника при увольнении. Поправки внесли в Трудовой кодекс.