Мишустин распорядился назвать гору на Кавказе именем ЦСКА

Гора с абсолютной высотой 3721 метр расположена на территории Кабардино-Балкарии, ее координаты — 43'18,7 северной широты и 42'31,0 восточной долготы. Решение приняли на основании предложения парламента республики и в соответствии с законом о наименованиях географических объектов.

Это первый случай в современной российской истории, когда гору назвали в честь спортивного клуба. Центральный спортивный клуб армии основали в 1923 году. Сегодня под этим брендом выступают 12 профессиональных команд в восьми видах спорта. Самая известная — футбольный ЦСКА, носящий это имя с 1960 года. Клуб входит в число старейших и самых титулованных в России.

