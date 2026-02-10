Главный тренер «Палмейраса» Феррейра позитивно оценил Кисляка

Главный тренер бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Абель Феррейра положительно отозвался о перспективах 20-летнего полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Наставник выразил высокий интерес к возможному приобретению 20-летнего спортсмена. Согласно имеющейся информации, специалист глубоко изучил игру Кисляка и остался доволен увиденным, хотя возможной преградой для осуществления сделки может стать внушительная цена игрока на рынке.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте