Глава Минобороны Белоусов рассказал о решающем моменте в борьбе с Западом

Сегодня наступает решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. Такое заявление сделал министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военнослужащими, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», — отметил он.

Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наступающим профессиональным праздником — Днем защитника Отечества. Он пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, надежных товарищей и новых достижений в ратном деле.

После встречи с министром бойцы обсудили с ним развитие социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах и местах постоянной дислокации воинских частей. Особое внимание было уделено вопросу совершенствования системы материального вознаграждения военнослужащих за уничтожение критически важных объектов и целей противника.

Ранее Белоусов высоко оценил роль народного ОПК в снабжении войск России. Благодаря сотрудничеству армии и граждан в войска поступили 31 вид БПЛА, восемь наземных робототехнических комплексов и несколько видов средств радиоэлектронной разведки. Также российские военные получили 20 систем РЭБ.