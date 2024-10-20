Мишустин поблагодарил дорожников за самоотверженный труд

Председатель правительства Михаил Мишустин обратился к работникам дорожного хозяйства и поздравил их с профессиональным праздником. Он напомнил о важности строительства и ремонта трасс и поблагодарил дорожников за их работу. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Новые дороги, магистрали и инженерные сооружения помогают российским регионам развиваться, стимулируют возведение жилья и соцобъектов. Мишустин назвал труд дорожников самоотверженным, а их команду — большой и сплоченной.

«Надежность и безопасность перевозок очень важны для качества жизни каждого человека», — подчеркнул он.

За последние пять лет специалисты построили и восстановили почти 130 тысяч дорог, отметил председатель правительства. Он также напомнил о развитии маршрутов «Россия», «Север — Юг», «Европа — Западный Китай».

Ранее в Московской области отремонтировали почти 40 километров М-1 «Беларусь». Дорожники восстановили участок трассы с 17-го по 25-й километры от МКАД до аэропорта Внуково.