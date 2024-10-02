Почти 40 километров трассы М-1 «Беларусь» обновили в Подмосковье

Ремонт дороги М-1 «Беларусь» завершился в Подмосковье. В Минтрансе Подмосковья рассказали, какие участки привели в порядок.

Асфальт заменили на участке с 17-го по 25-й километр от МКАД до аэропорта Внуково. Для безопасности здесь установили дорожные датчики состояния поверхности и нанесли горизонтальную разметку.

В порядок привели отрезок с 95-го по 110-й километр пути в Можайском округе в сторону Москвы. Здесь восстановили изношенные слои покрытия, отремонтировали асфальт на примыканиях и съездах, обустроили водоотвод с проезжей части, установили автобусные остановки и нанесли разметку.

Около 30 километров дороги отремонтировали на участке со 132-го по 160-й километр в Можайском округе. Тут на метр расширили проезжую часть, обустроили систему водоотвода, установили новое тросовое ограждение, нанесли разметку.

Дорожники также обновили четыре площадки для отдыха водителей.

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