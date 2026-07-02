Мишек в Московском зоопарке побаловали мороженым

Бурых медведей в Московском зоопарке в жаркую погоду угостили мороженым с фруктами, овощами, клубничным вареньем и рыбой. Об этом в телеграм-канале сообщила генеральный директор организации Светлана Акулова.

«У наших киперов есть секретный способ подарить животным радость и прохладу. Для бурых медведей специалисты подготовили летнее угощение — мороженое», — написала она.

Акулова уточнила, что косолапых накормили не просто мороженым из магазина, а настоящим деликатесом с привычными им продуктами.

«Мишки по достоинству оценили старания сотрудников: облизывались, хрустели и почувствовали себя чуточку счастливее в жаркий день. Такие угощения — часть заботы о животных. Они дают полезную нагрузку, ведь чтобы добраться до лакомства, нужно постараться», — заключила гендиректор зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке родились редкие птицекрылки и голубые лунные бабочки.