В Московском зоопарке родились редкие птицекрылки и голубые лунные бабочки

Около 200 редких австралийских бабочек птицекрылок и потомство голубых лунных бабочек вылупились из куколок в Московском зоопарке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Птицекрылки Приам обитают в Австралии, Новой Гвинее и близлежащих островах. Гусеницы питаются ядовитыми лианами, поэтому бабочки содержат токсичную аристолохиевую кислоту. Крылья самцов — ярко зеленые, у других подвидов бывают также синими, цвета морской волны или золотистыми. Окраска самок скромнее — черная с белыми и бежевыми пятнами.

В Московском зоопарке их содержат уже два года. Полный цикл развития из яйца занимает около двух с половиной месяцев, примерно столько же живет сама бабочка. Получение стабильного потомства птицекрылок в неволе — большой успех специалистов.

Ранее манул Тимофей, символ Московского зоопарка, отметил шестой день рождения. К празднику он закончил разжировку, сбросив вес с 6,5 до 3,7 килограммов.