Миронов предложил называть Петербург Ленинградом в памятные даты

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил временно возвращать Санкт-Петербургу название Ленинград в дни праздников и памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной. Документ с его инициативой оказался в распоряжении 360.ru.

«Сегодня день нашей скорби и гордости за подвиг ленинградцев, бойцов и командиров Красной армии, моряков-балтийцев: 8 сентября 1941 года гитлеровцы и их финские прихвостни сомкнули кольцо блокады вокруг города на Неве. Начался отсчет великого подвига нашего народа», — напомнил Миронов.

По его словам, название «город-герой Ленинград» используют сейчас наравне с официальным именем города на указателях при въезде в Санкт-Петербург. Политик назвал это решение половинчатым и незавершенным. Лучше последовать примеру Волгограда, который девять раз в году переименовывают в Сталинград.

Речь идет о девяти датах: 18 января (день прорыва блокады в 1943 году), 27 января (день полного снятия блокады в 1944 году), 23 февраля, 1 мая (день, когда Ленинград был назван городом-героем в 1945 году), 8 мая (день награждения города орденом «Золотая Звезда» в 1965 году), 9 мая, 22 июня (день памяти и скорби, дата начала ВОВ), 8 сентября (день начала блокады в 1941 году) и 9 декабря (День Героев Отечества).