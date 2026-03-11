Западные столицы с помощью масштабной провокации с гражданскими жертвами пытаются сорвать мирный процесс по Украине. Удар ВСУ по Брянску неслучайно совпал с оптимистичными сигналами из США, подчеркнули в МИД России .

«Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию „наступил переломный момент“, а достижение мира вполне реально», — указали в министерстве.

В МИД заметили, что удары по России невозможны без прямого участия иностранных специалистов и разведданных стран НАТО.

«Западные кураторы Киева несут всю полноту ответственности за последствия этого удара, повлекшего жертвы среди гражданского населения», — добавили во дипломатическом ведомстве.

МИД призвал ООН и другие международные структуры дать оценку «бандитской вылазке киевского режима». Молчание Россия воспримет как потакание эскалации конфликта.

В результате удара ВСУ по Брянску погибли семь человек, число пострадавших исчисляется десятками.