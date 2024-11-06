Минздрав Подмосковья ответил на слухи о смерти беременной от вируса Коксаки

Минздрав Подмосковья назвал преждевременными данные о смерти от вируса Коксаки

Информация о том, что смерть беременной женщины в Подольске наступила из-за вируса Коксаки, не подтверждена. Необходимо провести дополнительные исследования, сообщили РИА «Новости» в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ранее в пабликах появилась информация, что беременная жительница Подольска скончалась от неизвестной болезни. Причиной смерти якобы мог быть привезенный россиянами из Турции вирус Коксаки.

«Говорить о том, что причиной смерти являлся вирус Коксаки, преждевременно до проведения дополнительных исследований», — пояснили в ведомстве.

По данным столичного Депздрава, в Москве выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки. Также подозрения на инфекцию обнаружили еще в восьми регионах России, среди них Подмосковье.

Вирусологи предположили, что вирус Коксаки могла усилить пандемия COVID-19.