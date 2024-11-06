Депздрав Москвы подтвердил случаи заражения вирусом Коксаки

В Москве выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.

«Вирус Коксаки хорошо изучен, он не является чем-то новым для специалистов и хорошо поддается лечению», — отметили в сообщении.

Главный детский инфекционист столицы Людмила Мазанкова рассказала, что фиксируемые случаи соответствуют «типичному фону заболеваемости эпидсезона».

Она добавила, что многие дети переносят эту инфекцию бессимптомно. У некоторых несовершенолетних вирус вызывает температуру, общую слабость и характерную сыпь на коже рук, ног и слизистой оболочке рта.

В Депздраве напомнили, что в случае появления подобных симптомов, в особенности сыпи, нужно немедленно обратиться к врачу.

Подозрения на вирус Коксаки обнаружили еще как минимум в восьми регионах России. Жалобы на инфекцию зафиксировали в Калужской, Ижевской, Брянской и Владимирской областях, Татарстане, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

После появления данных о вирусе Коксаки, которым российские туристы заразились в Турции, Роспотребнадзор запустил горячую линию.