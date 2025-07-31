Минздрав опроверг перевод медсправок в цифру с 1 августа

С 1 августа никаких изменений в организацию медицинского освидетельствования водителей и формы медицинского заключения вводить не будут. Об этом в комментарии ТАСС заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Новые изменения, как пояснил собеседник агентства, вступят в силу с 1 марта 2027 года.

«К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения», — подчеркнул Кузнецов.

Ранее в СМИ появились данные о том, что с 1 августа после прохождения медкомиссии водители будут получать медицинские справки формы 003/ву в электронном виде — им будут выдаваться QR-код и номер справки.